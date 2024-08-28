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Zehir tacirlerine geçit yok! Saman yüklü kamyondan 57 kilo 850 gram uyuşturucu madde çıktı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 10:49 Güncelleme: 28.08.2024 11:02
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Zehir tacirlerine geçit yok! Saman yüklü kamyondan 57 kilo 850 gram uyuşturucu madde çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Saman yüklü kamyonu durduran ekipler çuvalların içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

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