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Van’da 400 bin yavru sazan göllere bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 28.08.2024 15:17
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Van’da 400 bin yavru sazan göllere bırakıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Elazığ’dan getirilen 400 bin yavru sazan balığı kentteki göl ve göletlere bırakıldı.

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