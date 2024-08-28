Kazdağı Milli Parkı alevlere teslim oldu! Yangına müdahale devam ediyor
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kazdağı Milli Parkı'nda, yıldırım isabet etmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edremit ilçe sınırları içinde bulunan Kazdağı Milli Parkı Sarıkız mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı düşünülen orman yangınına Orman İşlet Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediliyor.
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