Kazdağı Milli Parkı alevlere teslim oldu! Yangına müdahale devam ediyor

Edremit ilçe sınırları içinde bulunan Kazdağı Milli Parkı Sarıkız mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı düşünülen orman yangınına Orman İşlet Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediliyor.