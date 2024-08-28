28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kazdağı Milli Parkı alevlere teslim oldu! Yangına müdahale devam ediyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 15:01
ABONE OL
Kazdağı Milli Parkı alevlere teslim oldu! Yangına müdahale devam ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kazdağı Milli Parkı'nda, yıldırım isabet etmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edremit ilçe sınırları içinde bulunan Kazdağı Milli Parkı Sarıkız mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı düşünülen orman yangınına Orman İşlet Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediliyor.

Yangına müdahale anından bir kareYangına müdahale anından bir kare

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Ekipler 2 arazöz ile karadan müdahale ederken, yangın bölgesinde şiddetli poyraz rüzgarı yangın söndürme çalışmalarını zora sokuyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör