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Bursa'da korkunç kaza | Elini makinaya kaptırdı! Parmakları parçalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 15:21 Güncelleme: 28.08.2024 15:21
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Bursa’da korkunç kaza | Elini makinaya kaptırdı! Parmakları parçalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki Umut Y. elini salça makinasına kaptırarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan gencin, 3 parmağının parçalandığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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