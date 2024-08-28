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Kız arkadaşı herkesin gözü önünde böyle darp etti, ardından kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 28.08.2024 10:59 Güncelleme: 28.08.2024 11:13
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Kız arkadaşı herkesin gözü önünde böyle darp etti, ardından kaçtı

Bursa'da tartıştığı kız arkadaşının yüzünü sıkmasına öfkelenen genç, kız arkadaşına herkesin gözü önünde arka arkaya yumruk attıktan sonra kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, bir vatandaş ise o anları spiker gibi yorumladı.

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