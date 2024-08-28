Trabzon’da demir sopalı silahlı kavga! Alacak verecek meselesinde kan aktı

Trabzon'da alacak meselesi yüzünden çıkan demir sopa ve tabancanın kullanıldığı kavgada Ali Kemal Ş. bacağından yaralandı. Olayla ilgili Yaşar B. ve oğlu Yunus B., gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede esnaf olan Ali Kemal Ş., aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan Yaşar ve oğlu Yunus B.'nin çalıştığı okul inşaatına geldi. Burada bir süre görüşen taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yunus B. elindeki demir sopayla Ali Kemal Ş.'ye ait aracın camlarını kırdı.