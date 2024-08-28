Tekirdağ’daki dehşet | Eşini döverek öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Ölen kadın

"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

JASAT ekipleri, dün sabah saatlerinde Hasan Dim'i Karacakılavuz'da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı vücuduna dayayıp, "Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm" dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

CANİ ADAM TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edilen Hasan Dim, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hasan Dim, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

İSTEYEREK YAPMADIM

Katil zanlısı Hasan Dim'in ifadesinde tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığını söylediği belirtildi. Dim'in "Eşim cep telefonumda başka bir kadınla yazışmalarımı görünce buna tepki gösterdi, tartışma bu yüzden çıktı. Bu sırada bir tokat attım yere düştü. İsteyerek yapmadım" dediği öğrenildi.