Tekirdağ'daki dehşet | Eşini döverek öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Süleymaniye ilçesinde karısı Elif Dim'i (38) döverek öldüren cani koca Hasan Dim tutuklandı. Katilin ifadesinde olayın kıskançlık sebebiyle çıktığını söylediği belirtildi. Dim'in "Eşim cep telefonunda başka bir kadınla yazışmalarımı görünce buna tepki gösterdi, isteyerek yapmadım" dediği öğrenildi.
Tekirdağ'da çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartıştı. Evde çocukların olmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak" dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.
Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim'in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.
"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"
JASAT ekipleri, dün sabah saatlerinde Hasan Dim'i Karacakılavuz'da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı vücuduna dayayıp, "Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm" dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.
CANİ ADAM TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edilen Hasan Dim, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hasan Dim, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
İSTEYEREK YAPMADIM
Katil zanlısı Hasan Dim'in ifadesinde tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığını söylediği belirtildi. Dim'in "Eşim cep telefonumda başka bir kadınla yazışmalarımı görünce buna tepki gösterdi, tartışma bu yüzden çıktı. Bu sırada bir tokat attım yere düştü. İsteyerek yapmadım" dediği öğrenildi.
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