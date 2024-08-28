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İzmir'de hareketli dakikalar: Önce etrafa ardından kendine ateş etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 15:57 Güncelleme: 28.08.2024 15:57
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İzmir’de hareketli dakikalar: Önce etrafa ardından kendine ateş etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi elindeki tüfekle çıktığı balkonda önce dakikalarca etrafa ateş etti, annesi ve kız kardeşini içeri gönderdikten hemen sonra ise intihar etti.

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