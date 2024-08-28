İzmir'de vahşet sonrası 3 kız kardeş toprağa verildi! Annenin sözleri yürekleri yaktı: Ben hanginize yanayım annem...
İzmir'in Bornova ilçesinde 45 yaşındaki Vesim Şimşek, 4 çocuğunu araziye götürerek ateş etti. Olay yerinde 3 çocuk hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sonrası 3 kardeş Manisa'da toprağa verilirken annenin sözleri yürekleri dağladı. Anne Naciye Şimşek "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Şahin, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, aynı silahla yaşamına son vermek istedi.
3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.
MANİSA'YA GÖTÜRÜLDÜ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesim Şimşek ve Hiranur Şimşek, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cenazeler, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından cenazeler anne tarafında morgdan teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü.
BİR SÜRE ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞ
Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu, arayıp tekrar bir araya gelmeyi istediği ancak her defasında olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Ayrıca Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazayla sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Vesim Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca iş yerince tedavisine destek verildiği ifade edildi. Vesim Şimşek'in asıl işinin inşaat ustalığı olduğu da kaydedildi.
O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken ki fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Çocuklarının köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan 2 gün önce babalarının onlara köfte yemek alıp, eve getirdiği, ardından geriye acı hatıra bırakan o fotoğrafı çektirdikleri öğrenildi.
EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAMIŞ
Vesim Şimşek'in ağabeyi evli, 9 çocuk babası inşaat ustası Kasım Şimşek, halen olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Ağabey Şimşek, "Vesim'in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Eşini de seviyordu. Ancak eşiyle 3 aydır ayrılardı. Eşi, babaevine dönmüştü. Vesim, evine dönmesi için çağırdı ancak eşi dönmeyince herhalde böyle cinnet getirdi. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık" dedi.
'DUYUNCA KANIMIZ DONDU'
Ölenlerin uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş da ağabeyinin Vesim Şimşek ile olay sabahı yolda karşılaştıklarını belirterek, "Ağabeyim Şefik Karataş, olay günü saat 06.00 sıralarında işe giderken Vesim'i börekçide görüyor. Ağabeyim hatırını sorunca 'İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip, onları doyuracağım' delmiş, son kelimeleri bu olmuş. Şen şakrakmış. Böyle bir olayı yapacağı yönünde bir belirti yokmuş. 2 saat kadar sonra da olay oluyor. Duyunca kanımız dondu" diye konuştu. Karataş ayrıca Vesim Şimşek'e 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.
3 KARDEŞ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
3 çocuğun cenazeleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi. Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) cenazeleri, Yörük Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.
Tabutları, cami avlusundaki musalla taşına yan yana konulan kardeşlerin cenaze namazını Salihli Müftüsü Ali Çebi kıldırdı. Müftü Çebi, "Çocuklar zaten cennetlik, günahsızlar, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur, cennete gideceklerdir." dedi.
Öte yandan yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Naciye Ş, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ YAKTI
Anne Naciye Ş. feryat ederek, "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası (Nira) kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.
Cenazeler, kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
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