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Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 11:18 Güncelleme: 28.08.2024 11:36
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Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu

Sinop'ta Sahil Güvenlik ekipleri Akliman sahili açıklarında devriye yaparken, deniz üzerinde kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi buldu. Ceset, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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