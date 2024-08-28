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Ardahan'da traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 11:50
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Ardahan’da traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Ardahan'ın Pasof ilçesinde Tuncer Çelik'in yönetimindeki traktör sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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