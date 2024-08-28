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Sansarın saldırdığı tavuğa suni teneffüs yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 09:40
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Sansarın saldırdığı tavuğa suni teneffüs yaptı

Bitlis’te Bülent Olcay isimli vatandaş, sansarın saldırması sonucunda yaralanan tavuğunu hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı.

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