28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Futbolcu olma hayali kuran 10 yaşındaki çocuk köpeklerden kaçarken bacağını kırdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 09:43
ABONE OL
Futbolcu olma hayali kuran 10 yaşındaki çocuk köpeklerden kaçarken bacağını kırdı

Büyükçekmece’de futbolcu olma hayali kuran 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal, parktan eve dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken dizini demir kapıya çarparak bacağını kırdı. Baba Kenan Bal ise, “Bacağı alçıya alınan çocuğun tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, bacağın riskli bir noktadan kırıldığını ve düzgün kaynamama riski olduğunu söylediler” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör