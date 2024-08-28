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Samsun'da bıçaklı kavga! 1 kişi ağır yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 09:35
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Samsun’da bıçaklı kavga! 1 kişi ağır yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde S.İ. (21) ile V.T. (22) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle S.İ. bıçağa sarıldı ve 22 yaşındaki genci bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan V.T. hastaneye kaldırılırken, saldırgan emniyete gidip teslim oldu.

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