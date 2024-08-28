Narin Güran nerede? Türkiye küçük kızı arıyor! Açıklamalar peş peşe: Gözaltına alınan kişi ağabeyi çıktı

Bakan Yılmaz Tunç'un X hesabından yaptığı paylaşım.

Bakan Tunç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

GÖZALTINDAKİ KİŞİ AĞABEYİ ÇIKTI!

Gözaltında olan kişinin Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi olduğu belirtildi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.