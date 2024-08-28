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Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 06:05
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Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak

Son dakika haberine göre Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere 450 öğrenci alınacak.

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