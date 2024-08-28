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Bursa’da orman yangını! Kontrol altına alındı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 00:39 Güncelleme: 28.08.2024 06:03
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Bursa’da orman yangını! Kontrol altına alındı

Orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez Bursa'da yangın çıktı. İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. İznik Cumhuriyet Savcılığının yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Bölgede 85 araç ve 302 personel alevlerle mücadele ediyor.

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