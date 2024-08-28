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Marmara Denizi'nde feribot arızası! Kıyı Emniyeti kurtardı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 06:10
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Marmara Denizi’nde feribot arızası! Kıyı Emniyeti kurtardı

Son dakika haberine göre Marmara Adası açıklarında makine arızası yapan ve içinde 68 araç ile 68 yolcu bulunan feribot Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

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