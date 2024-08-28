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D-100 Karayolu’nda panik anlar! Araç alev topuna döndü

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 19:12
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D-100 Karayolu’nda panik anlar! Araç alev topuna döndü

D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametinde hareketli anlar yaşandı. Seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ufak çaplı patlamalar olduğu da görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobili gören bir beton mikseri sürücüsü, yolda durarak yanan aracı söndürdü. seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

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