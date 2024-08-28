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Otomobille çarpışıp savrulan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:42 Güncelleme: 28.08.2024 12:47
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Otomobille çarpışıp savrulan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde araçların altında kalmaktan kurtuldu.

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