28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Otelin havuz başında kafasına düşen baca kapağıyla ölümden döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:48
ABONE OL
Otelin havuz başında kafasına düşen baca kapağıyla ölümden döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağının düşme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör