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Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı, o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:40 Güncelleme: 28.08.2024 12:40
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Arnavutköy’de elektrik telleri havai fişek gibi patladı, o anlar kamerada

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde elektrik hattında kısa devre oluşunca kablolar havai fişek gibi patlamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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