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O ilimizdekiler dikkat! 7 nokta 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 17:36
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O ilimizdekiler dikkat! 7 nokta ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak'ta 7 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmesine ilişkin Şırnak Valiliğinden tarafından yapılan açıklamada özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi ve "Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

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