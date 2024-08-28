İstanbul’da trafiği aksatan kaza! Otomobilin çarptığı kamyonet yan yattı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyonet şoförü Musa Bulut, eşi Gülşah Bulut ve 2 yaşındaki çocukları Çınar Bulut kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ilk müdahalelerini olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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