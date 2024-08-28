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Antalya'da şezlongda güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 28.08.2024 17:25
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Antalya’da şezlongda güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde korkunç bir kaza meydana geldi. Şezlong başında güneşlenen Hanım Kaya Orakcı (37) adında bir kadının üzerine otelin çatısından baca kapağı düştü. 37 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Korkunç olay Alanya'da yaşandı. Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Hanım Kaya Orakcı (37), havuz bölümünde sandalyede oturduğu sırada, otelin çatısından yaklaşık 20 metre yükseklikten başına baca kapağı düştü.

Baca kapağının düşme anıBaca kapağının düşme anı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baca kapağının düşme anıBaca kapağının düşme anı

Kaza anında diğer tatilcilerin havuzda yüzdüğü, şezlongların arasında sandalyede oturan Orakcı'nın başına çatıdan baca kapağının düşmesi, yere yığılan kadının yardımına çevredekilerin koşması, bazı otel sakinlerinin de çocuklarını kucaklayarak havuzdan uzaklaştığı öğrenildi

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