30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...

30 Ağustos Zafer Bayramı 2024'te Resmi Tatil Mi?

Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2024'te Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle, bayramın resmi tatil olup olmadığı, çalışanlar tarafından merak ediliyor.

30 Ağustos, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, 2024'te 30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olarak kabul edilecek. Kamu çalışanları bu gün izinli olacakken, özel sektör için durum değişiklik gösterebilir.