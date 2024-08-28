30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başlarken, 2024 yılı resmi tatiller listesi de merak konusu oldu. 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı ve Zafer Bayramı'nın hangi gün kutlanacağı araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil statüsü ve detayları, çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığına dair merak edilenler...
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Her senede farklı bir güne rastlayan Zafer Bayramı'nın hafta içi bir gününe denk gelmesi, çalışanlar arasında resmi tatil statüsünü merak ettiriyor. 30 Ağustos'un bu yıl resmi tatil olup olmadığı ve Zafer Bayramı'nın tatil statüsü hakkında detaylar araştırılmakta. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığına dair bilgiler...
30 Ağustos Zafer Bayramı 2024'te Resmi Tatil Mi?
Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2024'te Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle, bayramın resmi tatil olup olmadığı, çalışanlar tarafından merak ediliyor.
30 Ağustos, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, 2024'te 30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olarak kabul edilecek. Kamu çalışanları bu gün izinli olacakken, özel sektör için durum değişiklik gösterebilir.
30 Ağustos Hangi Güne Denk Geliyor?
2024 yılında 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Bu durumda, hafta sonuyla birleştiğinde çalışanlar 3 günlük bir tatil fırsatı bulacak.
Kamu Kurumları 30 Ağustos'ta Kapalı mı?
30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle, banka, noter, hastane, PTT, belediye ve valilik gibi kamu kurumları kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil bölümleri hizmet verecek, ilaç satın almak isteyenler için ise nöbetçi eczaneler hizmet sunacak.
29 Ağustos Tatil Mi?
29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmiyor. Bu tarih iş günü olarak kabul ediliyor.
Kalan Resmi Tatil Günleri
30 Ağustos Zafer Bayramı: Cuma (1 gün)
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Pazartesi-Salı (1,5 gün)
2025 Yılı Resmi Tatil Günleri
2025 yılı için resmi tatiller ise şu şekilde planlanmış:
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba
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- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
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