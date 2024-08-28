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Kütahya'da zincirleme trafik kazası! 6 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 15:40 Güncelleme: 28.08.2024 15:41
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Kütahya’da zincirleme trafik kazası! 6 kişi yaralandı

Kütahya'da 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ARAÇLAR TAKLA ATTI
Mehmet Uygun idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile Muzaffer Caran yönetimindeki RTCM1800 Almanya plakalı otomobil ve baba İbrahim Caran'ın kullandığı RTIC1977 Almanya plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 13. kilometresinde çapıştı. Kazada, araçların ikisi takla atarak devrildi.

Olay yerinden bir kareOlay yerinden bir kare

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

59 DT 416 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet, eşi Neslihan ve Hasan Eren Uygun ile içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı aracın sürücüsü Muzaffer Caran ile Hatice ve Merve Caran yaralandı.

Olay yerinden bir kareOlay yerinden bir kare

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan yabancı plakalı araçların Afyonkarahisar'dan Almanya'ya dönmek için yola çıktıkları anlaşıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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