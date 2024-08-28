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Erzurum'da göçmen operasyonu! 16 kişi yakalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 14:42
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Erzurum’da göçmen operasyonu! 16 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Afganistan uyruklu 1 zanlı tutuklandı.

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