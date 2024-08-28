Kamyonet TIR'a çarptı! Baba öldü oğlu ağır yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mehmet Yakaryılmaz'ın yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen Mehmet Yıldırım iradesindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada Yakaryılmaz hayatını kaybederken, oğlu Batuhan Yakaryılmaz'da ağır yaralandı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi.
Mehmet Yakaryılmaz'ın kullandığı 34 BCK 989 plakalı kamyonet, Mehmet Yıldırım idaresindeki 46 ZE 841 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Mehmet Yakaryılmaz ile yanındaki oğlu Batuhan Yakaryılmaz yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Yakaryılmaz hayatını kaybetti; Batuhan Yakaryılmaz'ın hayati tehlikesi sürüyor.
Hastaneye gelen Yakaryılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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