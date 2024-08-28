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Göç yolunda yorgun düşen leyleği elleriyle beslediler

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 09:49
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Göç yolunda yorgun düşen leyleği elleriyle beslediler

Hatay'da göç yolunda yorgun düşen leyleği piknik yaptıkları masalarında ağırlayan vatandaşlar, hayvanı kendi elleriyle beslediler.

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