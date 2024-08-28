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Sarıyer'de av sezonu öncesinde balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 09:47
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Sarıyer’de av sezonu öncesinde balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

Sarıyer'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçıların hazırlıkları havadan görüntülendi.

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