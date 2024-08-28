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Kaçak avcılar yakalandı! 1 milyon 315 bin TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 28.08.2024 10:15 Güncelleme: 28.08.2024 10:18
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Kaçak avcılar yakalandı! 1 milyon 315 bin TL ceza

Mersin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Mut Şefliği tarafından yapılan av koruma kontrollerinde, 2 kişinin koruma altında olan 2 yaban keçisi avladığı tespit edildi. Yakalanan kaçak avcılara 1 milyon 315 bin TL ceza kesildi.

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