İstanbul'da sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek duyurdu! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Diğer yandan yapılan açıklamada İstanbul için sağanak yağışın etkili olacağı saatler paylaşıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda başta İstanbul olmak üzere çok ülkemizin çok sayıda bölgesinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.
METEOROLOJİ İSTANBUL'A SAAT VERDİ
Meteoroloji radarından alınan bilgilere ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
O ŞEHİRLERİ SAĞANAK VURACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu 35
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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