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Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 10:35
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Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL’lik ziynet eşyası çalmış

Mersin polisinin 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin apartman görevlisi olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan dövizlerin bir kısmının bozdurulma anının ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı.

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