Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ada Koçyiğit’e ışık olacak!

"KIZIM TEDAVİ OLACAK"

Baba Koçyiğit de 2018'de kafasının arkasını çarpması sonucu kızında göz kayması oluştuğunu, bunu fark ettikten sonra kızlarını Bitlis Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledi.

Daha sonra kızını Batman'a oradan da İstanbul'daki bir hastaneye götürdüklerini anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"1,5 yıl süren tedavinin ardından göz kaymasından dolayı İstanbul'da ameliyat edildi. Maddi imkanımız iyi olmadığından 3 yıl belediye başkanımızın ve o dönemki valimizin sunduğu yardımlarla kontrole gidip geliyorduk. 2022 yılında tekrar gittik ve tekrar ameliyat yapılacağını söylediler. Mecburen kızımın sağlığı için gözlerinin ameliyat edilmesini istiyoruz. İşsizim ve ekonomik durumum iyi olmadığından pankart açmaya karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde kızımla pankartı açtık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mız buna sessiz kalmadı. İlk önce doktoru, sonra Sağlık Bakanımız benimle iletişime geçti. Cumhurbaşkanı'mızın doktorunun sekreteri beni arayarak kızımın bilgilerini istedi. Bakanlık yetkilileri de İstanbul'daki hastaneden veya kızımın eski doktorundan randevu almak için benimle iletişime geçti. Bu aşamadan sonra raporlarımızı hazırlayacağız. İstanbul'daki hastanede kızım tedavi olacak."

Koçyiğit, desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a minnettar olduklarını belirterek teşekkür etti.