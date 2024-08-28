Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ada Koçyiğit'e ışık olacak!
Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürülecek.
Maddi imkansızlar nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere kente gelen Başkan Erdoğan'a seslerini duyurarak yardım istemeye karar verdi.
Baba Musa ve anne Ceylan Koçyiğit, kızlarını da alarak Başkan Erdoğan'ın katılımıyla pazar günü Kiler İplik Fabrikası önündeki "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.
Törende konuşma yaptığı sırada babasının omuzunda "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açan küçük Ada'yı fark eden Başkan Erdoğan, kız çocuğu ile ilgilenmesi için doktorunu gönderdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sonrasında ailenin yanına giderek, kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Açılış töreninin ardından baba Koçyiğit, kızı Ada ile Başkan Erdoğan'ın yanına giderek verdiği destekten teşekkür etti.
Yetkililerin yaptığı görüşmeler sonrasında küçük Ada'nın gelecek hafta İstanbul'daki Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi edilmesi kararlaştırıldı.
4. sınıf öğrencisi Ada Koçyiğit, kendisine harçlık vererek bebek hediye eden Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.
Tek isteğinin sağlığına kavuşmak olduğunu belirten Koçyiğit, "Bunun için pankart açarak Tayyip dededen yardım istedim. Tayyip dede de 'Sana yardımcı olacağız, gözlerinden ameliyat olmanı sağlayacağım' dedi. Ameliyat için İstanbul'a çağırdılar. Tayyip dede, 'İstanbul'da ameliyat olursan inşallah iyileşirsin' dedi." diye konuştu.
"KIZIM TEDAVİ OLACAK"
Baba Koçyiğit de 2018'de kafasının arkasını çarpması sonucu kızında göz kayması oluştuğunu, bunu fark ettikten sonra kızlarını Bitlis Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledi.
Daha sonra kızını Batman'a oradan da İstanbul'daki bir hastaneye götürdüklerini anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:
"1,5 yıl süren tedavinin ardından göz kaymasından dolayı İstanbul'da ameliyat edildi. Maddi imkanımız iyi olmadığından 3 yıl belediye başkanımızın ve o dönemki valimizin sunduğu yardımlarla kontrole gidip geliyorduk. 2022 yılında tekrar gittik ve tekrar ameliyat yapılacağını söylediler. Mecburen kızımın sağlığı için gözlerinin ameliyat edilmesini istiyoruz. İşsizim ve ekonomik durumum iyi olmadığından pankart açmaya karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde kızımla pankartı açtık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mız buna sessiz kalmadı. İlk önce doktoru, sonra Sağlık Bakanımız benimle iletişime geçti. Cumhurbaşkanı'mızın doktorunun sekreteri beni arayarak kızımın bilgilerini istedi. Bakanlık yetkilileri de İstanbul'daki hastaneden veya kızımın eski doktorundan randevu almak için benimle iletişime geçti. Bu aşamadan sonra raporlarımızı hazırlayacağız. İstanbul'daki hastanede kızım tedavi olacak."
Koçyiğit, desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a minnettar olduklarını belirterek teşekkür etti.
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