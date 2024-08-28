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Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti! Evine gidip yangın çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 28.08.2024 09:51
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Esenyurt’ta eski sevgili dehşeti! Evine gidip yangın çıkardı

Esenyurt'ta eski sevgilisinin evinin bulunduğu siteye giden kişi evde yangın çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İşte detaylar...

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