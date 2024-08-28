TIR ile makas attı | kazaya sebep oldu! 1 yaralı

Olay yerinden bir kare

Edinilen biliye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 20 BAM 70 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makasladı.

Aynı istikamette seyir haline olan O.Y. idaresindeki 37 T 3021 plakalı ticari taksi de makaslayan tır sebebiyle kaza yaptı.