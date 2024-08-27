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Zehir tacirlerine geçit yok! Hatay'da 3 şüpheli yakalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 23:59 Güncelleme: 27.08.2024 23:59
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Zehir tacirlerine geçit yok! Hatay’da 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 712 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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