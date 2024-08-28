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Dükkanına dalan otomobil sürücüsüyle kaza sonrası çay içerek sohbet etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 10:40 Güncelleme: 28.08.2024 10:40
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Dükkanına dalan otomobil sürücüsüyle kaza sonrası çay içerek sohbet etti

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafeye daldı. O sırada kafede kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, kaza sonrası 100 bin TL'lik maddi hasar olduğu öğrenildi. İşyeri sahibi de kaza sonrası otomobil sürücüsüyle çay içip sohbet etti.

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