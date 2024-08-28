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Bahçeye giren koyunlar nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri dehşete düşürdü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 09:25
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Bahçeye giren koyunlar nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri dehşete düşürdü

Denizli'de bahçeye giren sürü nedeniyle bahçe sahibinin, çobanı tüfekle öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli bahçe sahibinin, çoban ve akrabasına gözünü kırpmadan ateş ettiği anlar dehşete düşürdü.

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