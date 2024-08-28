28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs işletmeciyi böyle bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 28.08.2024 09:19
ABONE OL
Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs işletmeciyi böyle bıçakladı

Manisa'da rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, husumetlisi olan iş yeri işletmecisini göğsünden bıçakladı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör