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Antalya'da dolandırıcılık operasyonu! 2 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:27 Güncelleme: 28.08.2024 12:28
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Antalya’da dolandırıcılık operasyonu! 2 kişi yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aldıkları ihbarla bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

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