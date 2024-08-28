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İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:16 Güncelleme: 28.08.2024 12:16
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İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki esnaf, iki katlı iş yerinde saran sarmaşığın kökünü bulamamanın hayreti içinde.

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