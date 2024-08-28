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Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı, herkes yardıma koştu: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:35 Güncelleme: 28.08.2024 12:35
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Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı, herkes yardıma koştu: O anlar kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın takla atarak yan dönmesi sonrası vatandaşların koşarak yardıma gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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