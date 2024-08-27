Zonguldak'ta ablasını, eniştesini ve yeğenlerini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ablasını bıçaklayarak öldüren, eniştesi ve iki yeğenini de yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.
Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp konteynerinde bulundu. Abla Emine S. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Enişte ve iki yeğeninin ise tedavileri sürüyor.
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