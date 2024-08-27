Zonguldak’ta ablasını, eniştesini ve yeğenlerini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.