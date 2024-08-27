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Başkentte alarm! O noktada patlamamış havan mermisi bulundu

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 22:40 Güncelleme: 27.08.2024 22:40
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Başkentte alarm! O noktada patlamamış havan mermisi bulundu

Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede ekipler alarma geçti. Patlamamış bir havan mermisi bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemeler yapıyor.

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