28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Karabük’te Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 27.08.2024 23:07
ABONE OL
Karabük’te Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Cadde'de meydana geldi. Yüksel Ş. idaresindeki 37 AAC 069 plakalı otomobil ile Ramazan A. idaresindeki 34 CON 198 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Özlem A. ve Sümeyye E.A., yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör