Karabük’te Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada Özlem A. ve Sümeyye E.A., yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.