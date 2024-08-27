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Adıyaman'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 27.08.2024 23:28 Güncelleme: 27.08.2024 23:29
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Adıyaman’da kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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