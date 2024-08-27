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Zehir tacirlerine geçit yok! Bahçesinde kenevir yetiştirdi gözaltına alındı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 00:31 Güncelleme: 27.08.2024 00:31
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Zehir tacirlerine geçit yok! Bahçesinde kenevir yetiştirdi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik düzenlediği çalışmalar kapsamında bahçesinde kenevir yetiştiren bir kişiyi yakalandı. Evinde yapılan aramalarda bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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