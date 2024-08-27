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Yeşil pasaportta kapsam genişliyor mu? Yeşil pasaport kimlere veriliyor? Bakan Ömer Bolat'tan flaş açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:46 Güncelleme: 27.08.2024 16:51
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Yeşil pasaportta kapsam genişliyor mu? Yeşil pasaport kimlere veriliyor? Bakan Ömer Bolat’tan flaş açıklama

Yeşil pasaport ile ilgili son dönemde ortaya atılan "kapsam genişliyor" iddialarına Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıt verdi. Yeşil pasaporta olan güveni sarsmayacaklarına vurgu yaparken, "Uygulamayı genişletmiyoruz." dedi. Peki hangi meslekler yeşil pasaport alabiliyor?

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO heyeti, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.



Antalyalı iş insanları sorun ve çözüm önerini Bakan Bolat'a sundu. ATSO meslek komitelerinin Yönetim Kurulu'na ilettiği, içerisinde sorun ve çözüm önerilerinin detayları bulunan dosya hakkında bilgi veren Başkan Hacısüleyman, "Dosyamızda, kredi kartı harcamalarına getirilen kısıtlardan kurumsal kredi kartlarının muaf tutulması, ihracat bedellerinin yüzde 30'unun TCMB'ye satış zorunluluğunun esnetilmesi, vize sorunu, yeşil pasaport alımının kolaylaştırılması, fuar ve pazar araştırması desteklerinin artırılması, berber-kuaför ve güzellik salonlarının çalışma gün ve saatleri, fiyat etiketlerine yönelik sorunlar, AVM'lerin haksız rekabete sebep olduğu gibi başlıkların olduğu 23 başlıkta sorun ve çözüm önerimiz yer alıyor. Artık yavaşlamanın daha ciddi sorunlara dönüşmemesi için son kavşaktayız. Yakın zamanda bu gidişatta değişiklik yapacak önlemler alınmazsa çok daha ciddi yan etkiler görmeye başlayacağız." dedi.



"GÜVENİ SARSAMAYIZ"
Son günlerde yeşil pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat'a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Başkan Hacısüleyman, "Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz." dedi.



YEŞİL PASAPORTTA KAPSAM GENİŞLİYOR MU?
Bakan Bolat, "Sosyal medya dezenformasyonu ile yeşil pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız." diye konuştu.

YEŞİL PASAPORT NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
Hususi Yeşil pasaport alabilmek için yeşil pasaport şartları olan koşulları sağlamış olmanız gerekir. Öncelikle devlet memuru olmalı ve emekli sandığına bağlı olarak çalışmalısınız. Son yıllarda düzenlenen kanunla devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanlarına, belirli bir ihracat miktarını yakalamış iş adamları ve şirketlerinin yetkililerine de hususi yeşil pasaport verilmektedir. Peki kimler yeşil pasaport alabilir?

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları,
TBMM eski üyeleri ve bakanlar,
Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,
Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular,
Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanlarını,
Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar,

"İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar" yasasıyla beraber belirli ihtacat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,
Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar,
Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.

YEŞİL VE BORDO PASAPORT ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR
Vizesiz Seyahat: Yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir ya da kapıda vize alabilirler. Bordo pasaport sahipleri ise vize almak zorunda oldukları ülkelerle karşılaşabilirler.

Pasaport Harcı: Yeşil pasaport sahipleri, pasaport harcı ödemezler. Ancak, defter bedelini karşılamak zorundadırlar. Bordo pasaportlarda ise hem harç hem de defter bedeli ödenir.

Geçerlilik Süresi: Yeşil pasaportlar genellikle daha uzun süre geçerli olabilir. Kamu görevinden ayrılma veya emekli olma durumunda geçerlilik süresi değişebilir.

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